Bleach: tanti successi per l'opera, l'anime tornerà prima o poi?

Bleach ha già dimostrato, come se ce ne fosse il bisogno, di essere ancora oggi un franchise molto in voga in tutto il mondo. L'opera di Tite Kubo, infatti, non ha bisogno di presentazioni, a riprova dell'enorme successo che è riuscito a riscuotere fino ad ora nel corso degli anni. Ma quali saranno i traguardi che la serie ha raggiunto?

Mentre i fan si dilettano a cercare altri easter egg nella serie animata, l'opera torna nuovamente a far parlare di sé. Sono in molti ad attendere il ritorno dell'anime, persino lo stesso doppiatore di Ichigo, eppure, le voci di corridoio che si susseguono ultimamente lasciano ben sperare per il futuro del franchise. A rinvigorire questi rumor, che ricordiamo essere lontani dall'essere ufficiali, ci sono una serie di dati che potrebbe far gola alle compagnie e all'editore stesso:

Il manga è nella top 10 dei fumetti nipponici più venduti al mondo con oltre 120 milioni di copie vendute;

dei fumetti nipponici più venduti al mondo con oltre 120 milioni di copie vendute; La serie animata è al secondo posto per migliori vendite home video;

Diverse ristampe delle light novel in America;

Vendite importanti per l'artbook che, al costo netto di 150 dollari per numero, ha venduto oltre 37 mila copie;

Il live action, nonostante le critiche, è riuscito a conquistare un award;

Il gioco per smartphone, Brave Souls , grazie a un attivo di 41 milioni di download riscuote ingenti profitti;

, grazie a un attivo di 41 milioni di download riscuote ingenti profitti; Uno dei migliori anime di Tv Tokyo e tra i più visti di Crunchyroll;

Una serie di dettagli importantissimi, perché valorizzano quello che, a conti fatti, è una gallina dalle uova d'oro. Anche se la gestione dell'anime è molto complicata, con Studio Pierrot visibilmente impegnata in due diverse produzioni importanti, la speranza si fa via sempre più concreta. Non ci resta, dunque, che attendere eventuali novità in merito che, ovviamente, riporteremo tra le nostre pagine. Vi consigliamo, dunque, di rimanere sintonizzati per non perdervi nessuna novità dal mitico mondo di Bleach.