Bleach: il tentativo fallito di Szayelaporro di diventare perfetto

In Bleach, alcuni Hollow appartengono alla classe dei Vasto Lorde, in primis perché servono molti hollow per formare un Vasto Lorde, e questi hanno un appetito insaziabile. Szayelaporro Grantz aveva un’idea diversa: usare il potere della scienza per riuscire a sfuggire alla maledizione degli Hollow.

Il piano di Grantz è quello di dividersi in due, e tornare alla sua forma di Adjuchas, con l’intento di modificare il suo corpo e trasformarsi nell’essere perfetto. La sua metà diventa così suo “fratello” Ilfort Grantz. Szayelaporro inizierà a condurre esperimenti, proprio grazie alla sua conoscenza della scienza e dell’anatomia. Farà esperimenti sui Fracciónes, e spierà i suoi nemici con degli insetti per studiarli nel dettaglio. Finirà per fare esperimenti anche sulla sua La Lujuriosa con lo scopo di darle abilità extra. Tutto sembrava andare bene fino allo scontro con il capitano Mayuri Kurotsuchi.

Anche il capitano Mayuri è uno scienziato, e proprio come Grantz, anche il capitano usava insetti per spiare i suoi nemici. In questo modo Mayuri riesce a trovare un modo efficace per sconfiggere Szayelaporro, con una droga sperimentale che ha accelerato la sua mente e lo ha lasciato paralizzato, per infliggergli il colpo finale, una pugnalata al cuore.

Szayelaporro voleva raggiungere la perfezione con la scienza, una contraddizione. Come ci spiegherà Mayuri, gli scienziati vivono il paradosso di dover migliorare sempre senza mai raggiungere la perfezione, perchè la perfezione è un vicolo cieco. Nella perfezione niente cresce o cambia.

