Bleach: una nuova teoria dimostra la potenza del Bankai di Senjumaru

Da poco si è concluso Bleach: Thousand-Year Blood War 2 in cui Ichigo e la Soul Society sono alle prese con la minaccia portata da Yhwach. Tra gli scontri senza esclusioni di colpi e le nuove tecniche mostrate dai combattenti, su tutte ha spiccato il Bankai della Gran Tessitrice Senjumaru Shutara.

Senjumaru Shutara è uno dei cinque membri della Guardia Reale, una squadra speciale di Shinigami al servizio del Re Spirito. È una donna molto misteriosa e potente, e il suo Bankai si è dimostrato essere uno dei più forti mai visti. Qui potete scoprire che cosa s'intende per Bankai nel mondo di Bleach.

Il Bankai di Senjumaru si chiama "Attraversamento della Porta dell’Anziana, del corpo di Kala e degli Intrecci Spinosi". Quando viene attivato, Senjumaru crea un cancello buddista che conduce a un mondo parallelo tappezzato di arazzi.

Un utente di reddit chiamato Saturn_Eclipse ha proposto un'interpretazione interessante del Bankai di Senjumaru. Secondo questa teoria, l'ispirazione del Bankai sarebbe da attribuire alla tradizione buddista.

Secondo la teoria, i caratteri del Bankai di Senjumaru possono essere trovati in uno dei testi degli Otto Grandi Bodhisattva che tradotti letteralmente significano:"Entrando nel mondo buddista (娑闥), alla fine dei tempi rimarrà solo lo scheletro (迦羅骸). L'ago da cucito (刺絡) costruisce il crocevia (辻) della vita e della morte".

In altre parole, la Katana di Senjumaru non è che l'ago da cucito con cui la Gran Tessitrice tesse il destino di chi si scontra col suo Bankai. Per scoprire quali sono stati gli scontri migliori di Bleach: Thousand-Year Blood War 2, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Questa interpretazione è molto suggestiva e conferisce al Bankai di Senjumaru un significato ancora più profondo, rendendola un personaggio più forte di quello che si potesse già immaginare.