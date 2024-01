Bleach, una teoria su Uryu e i Quincy viene confermata da Tite Kubo!

Dopo diversi anni dalla conclusione del manga, Tite Kubo ha svelato un segreto su Ichigo Kurosaki in Bleach. Il mangaka, però, non si è limitato a questo e, recentemente, si è sbilanciato fino a confermare una nota teoria su Uryu Ishida e i Quincy: di che si tratta?

Su Klub Outside, un blog riservato agli abbonati, Kubo ha risposto a tantissime domande su Bleach e ha soddisfatto le richieste dei fan sia sugli attacchi speciali sia sulla lore. Per quanto riguardo Uryu, è venuto fuori che non è un Quincy normale. Infatti, quando gli è stato chiesto se Uryu fosse speciale, ha confermato che il combattente è diverso dagli altri Quincy. Questo perché, come sappiamo, i Quincy sono sempre stati, sostanzialmente, "allergici" agli Hollow. Per questo motivo, se vengono colpiti da queste entità, subiscono danni molto pesanti o addirittura muoiono a causa del "Soul Suicide".



Tutto ciò, a quanto pare, non vale per Uryu. Sia quando ha avuto davanti Ichigo in forma Hollow che quando ha fronteggiato terribili minacce come Szayel Aporro, Kubo è stato ferito più di una volta, ma mai in modo letale. Eppure persino la mamma di Ichigo non è sopravvissuta ad un colpo diretto di un Hollow. Quindi, come dice Kubo, Uryu è davvero un Quincy speciale.

Ovviamente, la parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War si occuperà di approfondire i poteri di Uryu e, per chi fosse interessato a recuperare i due cour precedenti, la serie è disponibile su Disney Plus e Hulu. Intanto, i fan possono stare tranquilli perché Tite Kubo sarà ancora più coinvolto in Bleach: Thousand-Year Blood War, con la possibilità di espandere e perfezionare ulteriormente la lore del manga. Cosa vi aspettate dal terzo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War? Uryu sarà più centrale nella storia? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti!