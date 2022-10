Bleach: Thousand Year Blood War 1x03, titolo e data di uscita per la marcia sanguinaria

Bleach: Thousand Year Blood War è partito, e l'ha fatto a tutta velocità. L'adattamento che Studio Pierrot sta realizzando non perde tempo e adatta capitoli su capitoli, con Ichigo e gli altri già al centro dell'azione. Ma anche nella Soul Society ci sono stati alcuni eventi di rilievo, tra cui la morte del vice capitano della prima divisione.

La dichiarazione di guerra di Yhwach è la morte di Chojiro Sasakibe. Si stanno tenendo i funerali mentre Mayuri Kurotsuchi avvisa tutti della comparsa del reiatsu del Wandenreich del capo dei quincy. Altrove, le cose non vanno meglio, con il secondo episodio di Bleach: Thousand Year Blood War che ha rivelato le condizioni dell'Hueco Mundo, messo a soqquadro da Quilge Opie, che sta cercando nuovi sottoposti tra gli Arrancar.

Bleach: Thousand Year Blood War 1x03 avrà come titolo "March of the Star Cross", nome corrispondente al capitolo 489 del manga. Considerata la velocità dell'adattamento di Studio Pierrot, è probabile che saranno narrati gli eventi dal capitolo 489 al capitolo 493 circa. Con Ichigo nel mondo degli hollow e arrancar, è molto probabile uno scontro tra l'ufficiale di Yhwach e il protagonista.

Bleach: Thousand Year Blood War 1x03 verrà pubblicato in Giappone il 25 ottobre 2022.