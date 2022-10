Bleach Thousand Year Blood War 1x03: l'esordio della Vollstanding, la mutazione dei Quincy

Bleach Thousand Year Blood War segna il ritorno di Ichigo Kurosaki in quella che sarà la sua ultima guerra dell'anime. I quincy hanno fatto la loro entrata sulla scena, e stavolta non lasceranno che la guerra finisca come l'ultima volta. Per questo la loro invasione è già iniziata a sorpresa, con bersagli anche nell'Hueco Mundo.

Dalla fine della saga dell'Hueco Mundo, le cose sono cambiate molto nel mondo degli hollow, dato che sono morti i guerrieri più potenti che c'erano. Ed è proprio qui che i quincy cercavano alleati, con Quilge Opie che cerca di reclutare i membri più forti ancora in grado di combattere. Alcuni però si ribellano e così in Bleach Thousand Year Blood War si è creato uno scontro tra arrancar e quincy.

Nei primi secondi del video in basso tratti da Bleach 369, ovvero il terzo episodio di Bleach Thousand Year Blood War, si può notare immediatamente la manifestazione del vero potere di un quincy. Quilge Opie si trasforma, passando da un aspetto militare a uno molto più mostruoso: il braccio sinistro è mutato, il suo reiatsu dà vita a due poderose ali che partono dalla schiena e da queste sbucano anche degli occhi inquietanti.

La Vollstanding è la forma perfetta di un quincy e che permette quindi l'utilizzo di nuovi poteri, rendendo quindi estremamente più pericolosi questi personaggi.