Bleach: Thousand-Year Blood War 1x03: Shinigami Vs. Quincy

Il recente esordio di Bleach: Thousand-Year Blood War ha portato al grande ritorno di Ichigo sul piccolo schermo. Con la pubblicazione del terzo episodio dell'adattamento dell'arco narrativo conclusivo dell'opera comincia la prima battaglia tra uno Shinigami e un Quincy.

Intitolato "La Marcia dello StarCross", l'episodio 369 di Bleach ci riporta nell'Hueco Mundo, dove Quilge Opie ha sterminato le ultime resistenze di quel mondo. L'apparizione di Kurosaki Ichigo porta però al primo scontro tra uno Shinigami della Soul Society e uno Sternritter del Wandenreich.

Dopo una prima colluttazione, da cui entrambi escono incolumi, il Quincy decide di svelare la sua vera natura. Quilge Opie attiva il suo Vollstanding, che aumenta a dismisura la forza di cui è capace. La battaglia viene però momentaneamente interrotta dal ritorno delle Tres Bestias con il loro animale domestico Ayon. Quilge dimostra però di essere un entità sovrannaturale, cancellando dal mondo i suoi avversari.

Nel mentre dello scontro, Ishida indaga sui Quincy e sul motivo per cui la Soul Society è stata attaccata. Il motivo risale a centinaia di anni prima, quando la Soul Society sterminò il Wandenreich per preservare il bilanciamento tra le anime del mondo dei vivi e quelle della Soul Society. La guerra sta però per cominciare, con Yhwach pronto a sferrare il suo attacco.