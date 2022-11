Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04: l'assalto alla Soul Society

La stagione degli anime autunnale 2022 ha finalmente riportato Bleach sul piccolo schermo. La Guerra Millenaria, l'ultimo arco narrativo dello shonen di Tite Kubo, è esplosa anche nell'anime. L'invasione della Soul Society è cominciata nell'episodio 370 dell'adattamento.

Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04 comincia con un brutale aggiornamento sulla situazione. L'invasione degli Sternritter è cominciata da soli 7 minuti, ma il conto dei morti è già superiore a mille. La portata dell'attacco è devastante, e il Gotei 13 rischia di andare in frantumi nell'episodio intitolato "Kill the Shadow".

I guerrieri più valorosi della Soul Society dimostrano di poter tener testa agli Sternritter, che però si dimostrano la minaccia più ostica mai affrontata finora. I Quincy sembrano infatti essere immuni ai colpi ricevuti, nonché in grado di rubare i Bankai dei Soul Reaper. Quando i capitani se ne rendono conto, per loro è già troppo tardi.

L'ultima speranza per la Soul Society risiede in Kurosaki Ichigo, che però in quel momento si trova nell'Hueco Mundo. Il Sostituto Shinigami è impegnato in uno scontro brutale con il Quincy Quilge Opie. L'antagonista si è trasformato in Vollstanding e ha provato a sottrarre senza risultati il bankai di Ichigo. Il ragazzo sembra essere l'unico attualmente in grado di resistere al furto dei Bankai.

La battaglia viene interrotta da Urahara, che colpendo a sorpresa Opie riesce a ucciderlo. Ichigo ora deve tornare di corsa nella Soul Society e proteggere i suoi amici.