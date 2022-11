Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04, riecco il Bankai di Byakuya: l'attacco del capitano

Dopo dieci, lunghi anni d'attesa, con Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo è finalmente tornato a farla da padrone. Il Sostituto Shinigami non è ovviamente l'unico ad aver fatto il suo ritorno in scena e nella quarta puntata dell'arco finale dell'anime ritroviamo anche uno dei comandanti più amati del Gotei 13.

Come promesso, in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04 il Wandenreich dà il via all'attacco alla Soul Society. Con numerosi Soul Reaper ammazzati nel giro di pochi minuti, i Capitani del Gotei 13 sono subito chiamati a scendere in battaglia. Tra questi una delle star dell'episodio è Byakuya Kuchiki.

Principale avversario di Kurosaki Ichigo durante la precedente saga dell'invasione della Soul Society, il capitano della Sesta Divisione si erge contro As Node, uno dei Quincy dello Sternritter, unità più temibile del Wandenreich.

Intuendo la potenza dell'avversaria, dopo uno scambio di pochi colpi, Byakuya decide di tirar fuori il suo bankai per mettere fine ai giochi. Ancor meglio di come la ricordavamo, la Senbonzakura Kageyoshi è stata una gioia per gli occhi degli spettatori.

Quando Byakuya attiva il suo bankai, la Zanpakuto che prende il nome di Senbonzakura (Mille Fiori di Ciliegio) si divide in migliaia di minuscole lame, ognuna delle quali di dividono a loro volta in altre lame che prendono le sembianze di fiori di ciliegio. Seppure molto scenico, questo Bankai si è rivelato tuttavia inefficiente contro lo Sternritter.