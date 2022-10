Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04: titolo e data di uscita per la morte nell'ombra

Il terzo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War è stato trasmesso in Giappone da pochissime ore, ma lo sguardo della community è già proiettato verso ciò che accadrà prossimamente. Ecco il promo e le anticipazioni sulla puntata 370 dell'adattamento animato dell'opera di Tite Kubo.

Arrivato nell'Hueco Mundo accompagnato da Nel, Kurosaki Ichigo trova un mondo ormai messo in ginocchio dall'invasione dei Quincy. Il Wandenreich non ha solamente dichiarato guerra alla Soul Society, ma ha anche già conquistato l'Hueco Mundo.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x03 Ichigo affronta Opie, dando vita al primo confronto tra uno Shinigami e un Quincy. Lo scontro è tuttavia rimasto in sospeso, con l'anime che si è focalizzato poi sui motivi del contrasto tra la Soul Society e il Wandenreich. La resa dei conti tra i due combattenti avverrà nel corso della prossima puntata.

Come vediamo nel promo di Bleach: Thousand-Year Blood War in calce all'articolo, la voce di Toshiro Hitsugaya dipinge un quadro cupo: la Soul Society è stata invasa e il Gotei 13 deve fare del suo meglio per respingere i letali Sternritter.

La quarta puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War verrà pubblicata il 1° novembre 2022 e si intitolerà "Uccidi l'ombra", omonimo titolo del capitolo 496 della serie manga. Riuscirà Ichigo a sconfiggere la mutazione dei Quincy in Bleach?