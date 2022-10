Bleach Thousand Year Blood War 1x04: le immagini del nuovo episodio, è guerra!

Che stesse per arrivare la guerra era saputo dagli spettatori di Bleach: Thousand Year Blood War, l'anime che si propone di raccontare l'ultima saga del manga di Bleach. Ma i personaggi che vivono quel mondo, fino a quel momento vivevano in pace, con le loro vite quotidiane ormai rodate e tranquille.

L'ingresso degli sternritter in azione ha però sconvolto questa pace, portando con sé alcune vittime, come il vice capitano della prima divisione Sasakibe. Se nella Soul Society le cose non vanno bene, nell'Hueco Mundo le cose non vanno meglio come ha notato Ichigo Kurosaki, che ha incontrato Quilge Opie e ha assistito alla sua Vollstanding. E ora?

Bleach: Thousand Year Blood War 1x04 si intitolerà "Kill the Shadow" e di questo episodio sono appena state distribuite alcune immagini. Le scene di Bleach: Thousand Year Blood War 1x04 condivise finora dalla produzione vedono due shinigami e tre sternritter in azione. Dalla parte dei buoni ci sono Toshiro Hitsugaya e Byakuya Kuchiki, mentre le altre tre immagini si concentrano sui loro nemici. Il primo, un uomo mascherato, sembra il bersaglio di Byakuya, dati i petali che si intravedono, mentre la seconda potrebbe essere la sfidante di Hitsugaya.

E cosa farà invece il terzo sternritter nelle immagini? L'appuntamento con Bleach: Thousand Year Blood War è programmato per la prossima settimana.