Bleach Thousand Year Blood War 1x04: lo Shinigami classificato come minaccia dai Quincy

I nuovi antagonisti introdotti in Bleach: Thousand Year Blood War, dove viene narrata la saga finale dell’opera di Kubo, hanno già dimostrato la loro pericolosità. Guidati da Yhwach i Quincy stanno seminando distruzione sia nel Hueco Mundo che nella Soul Society, e nel quarto episodio dell'anime sono riusciti ad isolare un potente Shinigami.

La strategia architettata da Yhwach, prima per indebolire e distruggere gli Hollow e gli Arrancar, per poi spostarsi nella Soul Society si sta rivelando solida, e con l’arrivo dei primi Sternitter sul campo di battaglia, sono stati richiamati anche gli Shinigami migliori. I piani del nuovo villain sembrano però essere molto più elaborati di quanto non sembrassero. Infatti, nel quarto episodio della serie Ichigo viene intrappolato nel Hueco Mundo, perché considerato una minaccia speciale dai Quincy.

Non è ancora chiaro il motivo per il quale Ichigo sia percepito così dai nuovi nemici, però hanno invaso la Soul Society solo dopo essersi accertati della sua presenza nel Hueco Mundo. Qui ad occuparsi di Ichigo, e ad ostacolarne il ritorno nella dimensione degli Shingami, sarebbe stato Quilge Opie. Sfortunatamente per il protagonista, Quilge riesce a bloccarlo e isolarlo dai suoi amici, come potete vedere nella clip riportata in fondo alla pagina.

Vi lasciamo infine alle immagini in anteprima del quinto episodio di Bleach: Thousand Year Blood War, e alla questione relativa alla collaborazione ufficiale tra Bleach e Coca Cola.