Bleach: Thousand-Year Blood War 1x05, le immagini in anteprima: vicini alla sconfitta?

L'atteso ritorno su schermo di Bleach ha dato il via all'arco narrativo finale dell'opera creata dal maestro Tite Kubo. La Guerra Millenaria è cominciata e la Soul Society è stata invasa da nemici misteriosi e potenti. Scopriamo cosa accadrà nel quinto episodio dell'adattamento della Thousand-Year Blood War.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04 la Soul Society è stata invasa dal Wandenreich, che già ha sottomesso l'Hueco Mundo. L'improvviso attacco a sorpresa ha provocato migliaia di morti, con gli Sternritter che sono riusciti a piegare le difese avversarie. Nonostante in campo si siano già schierati i capitani del Gotei 13, la Soul Society sembra sul punto di cadere.

In grandissima difficoltà, i capitani decidono di utilizzare i loro bankai per mettere fine allo scontro. Quel che accade getta però i Soul Reaper nell'oscurità. Il bankai di Byakuya viene rubato in Bleach: Thousand-Year Blood War, e come il suo anche quello di numerosi altri.

Disperato, Akon decide di richiedere l'assistenza di Ichigo, che però nello stesso momento è impegnato in combattimento con il Quincy Quilge Opie nell'Hueco Mundo. Riuscirà il Sostituto Shinigami a tornare in tempo nella Soul Society?

Kurosaki Ichigo avrà un ruolo fondamentale nel corso della prossima puntata dell'anime. A lui spetta il ruolo di salvare la Soul Society dall'attacco degli Sternritter. Tuttavia dovrà prima cercare il modo di sconfiggere definitivamente Opie. Riuscirà a trionfare con l'assistenza di Orihime, Sado e Urahara? Le immagini in anteprima di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x05 mostrano anche Byakuya ricoperto di sangue e Rukia sconcertata. La puntata debutterà in streaming l'8 novembre.