Bleach: Thousand-Year Blood War 1x05, trailer e data di uscita: ritorno alla Soul Society

Dopo aver messo in ginocchio l'Hueco Mundo, il Wandenreich ha mantenuto la promessa fatta e cominciato l'invasione della Soul Society. Bleach: Thousand-Year Blood War ha dato il via alla battaglia tra i capitani del Gotei 13 e gli Sternritter, ma la situazione è già critica.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x04 è cominciato l'assalto alla Soul Society. Gli Sternritter, l'unità d'élite del Wandenreich, sono riusciti a far breccia nelle difese della società delle anime portando distruzione e morte. Le vittime sono già numerose, ma i capitani del Gotei 13 si sono schierati sul campo di battaglia.

Nonostante l'intervento dei Soul Reaper più potenti, gli Sternritter non sembrano minimamente impensieriti. Gli antagonisti non vengono infatti nemmeno scalfiti dagli attacchi dei capitani e quando questi usano i loro Bankai gli vengono sottratti.

L'unico a poter affrontare il pericolo dettato dagli Sternritter è Ichigo Kurosaki, a cui i nemici per qualche motivo non riescono a rubare il Bankai. Sconfitto Opie, Ichigo potrà fare ritorno nella Soul Society in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x05.

Nel corso della quinta puntata, intitolata "Wrath as a Lightning", Urahara compirà delle ricerche sul corpo esanime del Quincy Opie. Nel frattempo, anche il Comandante generale del Gotei 13 Genryusai Yamamoto scenderà in campo. Qui vi spieghiamo il motivo per cui i Quincy sono i nemici perfetti in Bleach.