Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06, trailer e data di uscita: scontro tra comandanti

Da pochissime ore ha fatto il suo esordio sulle televisioni nipponiche il quinto episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War, il cui finale di puntata è stato accompagnato dalle previsioni per l'appuntamento della prossima settimana. Avrà inizio uno degli scontri più attesi di questo arco narrativo conclusivo!

Alla fine della trasmissione dell'episodio 371 dell'anime, sono arrivate le anticipazioni per la prossima puntata. In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 comincerà la battaglia tra il Comandante Generale del Gotei 13 Genryusai Yamamoto e il leader del Wandenreich Yhwach.

Intitolata "The Fire", la puntata numero 372 dell'adattamento vedrà Genryusai in cerca di vendetta. Furioso per la morte dell'amico Chojiro Sasakibe, il gran comandante è sceso sul campo di battaglia spronando i suoi uomini a dare il meglio. Dopo aver abbattuto con estrema facilità la prima minaccia, Yamamoto corre in soccorso di Zaraki, il quale stava fronteggiando Yhwach. Comincerà dunque una battaglia estrema.

Dalle prime immagini della puntata possiamo notare che Yamamoto non avrà alcuna paura di sfoderare la sua Zanpakuto, Ryujin Jakka. Le fiamme avvolgeranno il campo di battaglia, ma Yhwach non si lascerà sopraffare così facilmente. Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 debutterà il 15 novembre e adatterà quattro capitoli del manga, i quali andranno a coprire l'intera battaglia tra Genryusai e Yhwach. Vi lasciamo con una delle scene più horror di Bleach: Thousand-Year Blood War.