Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06, Yamamoto Vs. Yhwach

L'attesa per la sesta puntata di Bleach: Thousaund-Year Blood War è giunta al termine: Genryusai Yamamoto e Yhwach giungono finalmente alla resa dei conti in quello che da molti viene ritenuto come uno dei migliori scontri di uno shonen.

L'episodio 372 di Bleach riprende esattamente dal cliffhanger finale dello scorso appuntamento. Il comandante supremo del Gotei 13 è finalmente sceso sul campo di battaglia, pronto a vendicare i suoi commilitoni caduti e a porre fine all'invasione della Soul Society.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 ha inizio lo scontro tra il leader del Gotei 13 e quello dei Quincy del Wandenreich. Yamamoto e Yhwach possono porre fine al loro scontro cominciato mille anni prima.

L'episodio sei di Bleach: Thousand-Year Blood War vede Yamamoto scatenare il suo Bankai: Zanka no Tachi. L'atmosfera comincia a farsi rovente, con tutta l'area circostante che arde preda delle fiamme del comandante. Quando a Yhwach non restano altro che le sue frecce, Yamamoto chiude lo scontro con Zanka no Tachi, Minami: Kaka Jumanokushi Daisojin, che evoca gli scheletri dei subordinati del Wandenreich.

Dopo aver ucciso il suo avversario e disattivato il suo Bankai, Yamamoto fa per allontanarsi dal luogo dello scontro. Tuttavia, quello che ha appena affrontato non è in realtà Yhwach, ma lo Sternritter Royd Lloyd. In realtà, Yhwach era andato a incontrare Sosuke Aizen, e solamente dopo aver ricevuto il suo rifiuto è entrato in battaglia. Rubando il Bankai di Yamamoto, sferra la tecnica da lui appena lanciata. Il capitano del Gotei 13 è caduto, cosa ne sarà ora della Soul Society?