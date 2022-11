Bleach Thousand Year Blood War 1x07: Ichigo è stato salvato da un grande villain?

Nei primi episodi di Bleach: Thousand Year Blood War la Soul Society è diventata un terribile campo da battaglia. L’invasione dei Quincy ha consentito a Yhwach di incontrare segretamente un altro grande antagonista della serie, il quale potrebbe aver avuto un ruolo significativo nell’intenso scontro combattuto in prima persona da Ichigo Kurosaki.

Il leader del Wandenreich sapeva che gli Shinigami avrebbero tentato in qualche modo di fermarlo, ed è riuscito persino ad ingannare Yamamoto. Questo perché il suo vero obiettivo era incontrare Sosuke Aizen e persuaderlo ad unirsi a lui e ai Quincy per aiutarlo nella distruzione della Soul Society. Non è ancora chiaro cosa sia realmente successo tra i due, ma un dettaglio nel settimo episodio sembra suggerire che Aizen abbia respinto la richiesta di Yhwach.

Infatti, durante lo scontro con Ichigo, il capo dei Quincy deve ritirarsi in quanto le abilità di Aizen sembrano aver avuto un qualche effetto su di lui, costringendolo ad allontanarsi dal Seireitei. Considerato l’enorme divario di forza e capacità combattive tra Ichigo e Yhwach, si può quindi costatare che l’intervento di Aizen abbia in qualche modo salvato il protagonista. Cosa ne pensate di questo sorprendente contributo di Aizen? Credete che lo vedremo nuovamente in azione? Ditecelo nei commenti.

Per concludere ricordiamo che Ichigo ha mostrato una nuova abilità