Bleach: Thousand-Year Blood War 1x07, trailer e data di uscita: la fine dei giochi?

L'invasione della Soul Society sembrava essere stata risolta dalla maestosa entrata in scena del Comandante Supremo del Gotei 13. Tuttavia, Yamamoto Genryusai è caduto nella trappola del nemico. E ora cosa succederà in Bleach: Thousand-Year Blood War?

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x06 Yamamoto e Yhwach sono giunti alla resa dei conti. Faccia a faccia a mille anni di distanza dall'ultima volta, i comandanti della Soul Society e del Wandenreich sono stati protagonisti di una battaglia epica, che ha visto trionfare Yamamoto. Tuttavia, il leader del Gotei 13 è stato tratto in inganno. Colui che è stato sconfitto dal Bankai: Zanka no Tachi non è in realtà Yhwach, ma bensì Royd Lloyd.

Mentre Yamamoto era impegnato in combattimento, Yhwach si era segretamente infiltrato nei sotterranei della Soul Society per invitare Sosuke Aizen a unirsi al suo esercito. Il capitano traditore del Gotei 13 ha però spudoratamente rifiutato l'offerta, costringendo Yhwach a tornare sui suoi passi.

Dopo essersi realmente mostrato, il comandante degli Sternritter sottrae e usa il Bankai: Zanka no Tachi contro lo stesso Yamamoto. In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x07 scopriremo se davvero è giunta l'ora del comandante del Gotei 13 e le possibili ripercussioni provocate dalla sua caduta. Intitolato "Born in the dark", l'episodio 373 di Bleach verrà trasmesso il 22 novembre 2022.