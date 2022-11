Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08, due storici personaggi non erano in scena dal 2005

Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 è un episodio pregno di sorprese e rivelazioni. Ad esempio si scopre qualcosa sui segreti di Unohana e anche il cast del sanguinolento arco finale si espande.

In seguito alla strage per mano di Ywatch e i propri subordinati la Soul Society si lecca le ferite. Il morale è particolarmente basso e sebbene nell'episodio non manchino brevi gag comiche quella che si respira è l'aria di un'atmosfera a dir poco drammatica. In tutto ciò, tra nuovi e vecchi personaggi, tornano in scena volti noti, tra i quali i fratelli Shiba: Kukaku e Ganju non erano presenti nella serie dal 2005.

Nell'ultimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War dunque i fan si commuovono ulteriormente quando questi due personaggi appaiono sullo schermo portando le memorie indietro al primo arco narrativo della Soul Society. Anche Ichigo, come mostra l'episodio, sentiva la loro mancanza. Il tweet di Ywatch3, presente in calce alla notizia, omaggia dunque Kukaku condividendo quattro frame dell'episodio in cui la leader del Clan Shiba è protagonista. Tra una scena e l'altra la ragazza ha infatti la sua comparsa che mostra l'Hado 63: Raikoho, un avanzato incantesimo che concentra una massiva quantità di energia con risultati distruttivi devastanti.

La coppia di fratelli trasporta dunque Ichigo al Palazzo de Il Re delle Anime e non mancherà di riapparire tra uno sviluppo futuro della trama e l'altro. Cosa ne pensate di questo ulteriore ritorno al passato di Bleach? Sta soddisfando le vostre aspettative l'anime per adesso? Condividete i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto e non fatevi sfuggire la preview di Bleach: Thousand Year Blood War 1x09.