Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08: ricostruire la Soul Society da zero

Anche Ichigo è stato sconfitto in Bleach: Thousand-Year Blood War. I Quincy hanno la strada spianata per la conquista del Seireitei, ma grazie allo zampino di Sosuke Aizen Yhwach è costretto alla ritirata. La Soul Society ora si lecca le ferite subite dall'invasione del Wandenreich.

L'ottava puntata di Bleach: Thousand Year Blood War si apre con gli Shinigami in piena crisi, impegnati nella cura dei feriti. Abarai e Rukia sono salvi, ma ancora immobilizzati a letto. Per quanto riguarda le condizioni di Byakuya e Zaraki, anche i due capitani sono salvi ma pare che difficilmente potranno tornare a rivestire la loro carica. Ichigo è invece disperato poiché la sua Zanpakuto è stata distrutta e pare non ci sia alcun modo di ripararla.

Improvvisamente, i capitani vengono richiamati all'ordine. Il Gotei 13 deve accogliere la Divisione 0, la squadra d'élite formata da cinque capitani, la cui potenza sovrasta l'intero Gotei 13, che lavora per sua maestà il Re degli Spettri.

I cinque della Divisione 0 invitano Ichigo al Palazzo del Re, il luogo che Sosuke Aizen cercava disperatamente di raggiungere. Con loro, verranno anche Byakuya, Rukia e Renji, ancora privi di conoscenza e affidati alle cure dei nuovi arrivati. Ichigo invece ha la possiblità di ottenere una nuova spada.