Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08, i segreti di Unohana con piccoli accenni

In un primo momento vi era la preoccupazione che Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 non sarebbe andato in onda nella solita data ma ciò, per gioia dei fan, non è risultato valere per tutte le reti. Dunque l'episodio è stato visto e le sorprese da digerire sono state molte.

Tra queste vi è senz'altro stato il ritorno di Grimmjow il quale dunque è sopravvissuto. Ad essere ancora in vita, seppur pesantemente feriti, si sono scoperti essere anche personaggi come Rukia, Byakuya e Renji. Tra i protagonisti dell'episodio 8 di Bleach: Thousand-Year Blood War vi sono però i cinque membri della Divisione Zero, tra i quali uno è in rapporti di lunga data con Unohana.

Si scopre che la Divisione Zero è il team al servizio de Il Re Spirito e che ciascuno di coloro che la compone era un tempo Capitano Shinigami. Uno di loro è Tenjiro Kirinji, un bizzarro personaggio. Appare per la prima volta nell'ottavo episodio: è un uomo di corporatura snella e molto alto, con buffi capelli neri in pettinatura pompadour dai lineamenti sopra le righe. Tende a masticare un bastoncino e indossa un hakama nero, una fascia gialla per allacciarlo alla vita e un paio di sandali. Nell'episodio Tenjiro si approccia a Unohana e vengono accennati dei retroscena. Un breve spezzone della scena è presente nel tweet in calce alla notizia: Unohana viene chiamata per nome Retsu e con fare sfacciato il potente guerriero la provoca con parole che lasciano intendere dei segreti che la riguardano e che ancora sono tutti da scoprire.

L'anziano capitano della 4ª Divisione del Gotei 13, Retsu Unohana, durante il primo sterminio ad opera del Wandenreich ricevette ordine dal Capitano Supremo Yamamoto di non unirsi agli scontri ma piuttosto di rimanere al sicuro assieme alla propria luogotenente. Negli ultimi sviluppi, appunto, è svelato che c'è molto altro da dire. Nel frattempo potreste non volervi quindi perdere le anticipazioni di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09.