Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08, la sorpresa: ritorna una vecchia conoscenza

Nell'episodio Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 non mancano sorprese, ad esempio le novità sulla Zanpakuto di Ichigo. Però una vecchia conoscenza è riapparsa e il colpo di scena era notevolmente inaspettato.

Nei primi episodi, con sorpresa degli spettatori, è tornata come ambientazione di scena lo Hueco Mundo e vari Arrancar di vecchia conoscenza hanno, chi più e chi meno, avuto i propri momenti di gloria. A quanto pare per Bleach: Thousand-Year Blood War l'autore Tite Kubo ha pensato in grande, aiutando la già alta dose di emozioni ad aumentare grazie a tanti ritorni di personaggi storici del franchise.

L'ottavo episodio torna a parlare appunto di Grimmjow, che evidentemente è ancora in vita. Suwabe Junichi, doppiatore giapponese del ribelle espada, ha recitato due battute per l'episodio del ritorno. Inoltre, anche se il personaggio non è mostrato in volto, la ripresa parla chiaro: la breve scena è fruibile nel tweet di Nomi Matsu, presente in calce alla notizia. Quindi grande sorpresa per i fai che seguendo l'episodio scoprono che a salvare Ichigo e compagni dal temibile membro Quincy è stato proprio il Sexta.

Secondo voi quale ruolo giocherà Grimmjow negli sviluppi futuri di Bleach: Thousand-Year Blood War? Nel frattempo non vorrete perdervi i nuovi sketch di Kubo dei vecchi capitani.