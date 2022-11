Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08, la spada di Ichigo diverrà potentissima

In Bleach: Thousand-Year Blood War mentre Jugram Haschwalth e Yhwach stanno per tornare al Wandenreich vengono attaccati ancora una volta da Ichigo ma Haschwalth usa la sua arma spirituale, una sottile spada in stile occidentale, che riesce a rompere la Zanpakuto di Ichigo nonostante l'impatto con Tensa Zangetsu.

C'è voluta una lunga dose di anni di attesa prima che i fan dell'anime di Bleach potessero mettersi in pari con il manga. Non tutti gli spettatori ovviamente conoscono quali sorprese li aspettano ma tra le più recenti a questa data ve ne è una che concerne l'arma di Ichigo.

Nell'episodio 8 di Bleach: Thousand-Year Blood War viene rivelato che la Zanpakuto de Il Sostituto Shinigami non potrà essere riparata tornando a quella che era. Anzi andrà riforgiata e dunque inizia per Ichigo una nuova fase in cui non solo dovrà rimettere in sesto la propria spada ma anche se stesso. Per tornare a piena forza il ragazzo riceverà l'aiuto della Divisione Zero, la squadra speciale più forte, che saprà portare la differenza nell'epica risposta della Soul Society all'assedio Quincy.

Non resta che scoprire quale sarà la nuova forma della Zanpakuto di Ichigo e le premesse per grandi risolvolti in Bleach: Thousand-Year Blood War ci sono tutte. Nel frattempo non vorrete perdervi i nuovi character design del Gotei 13 originale, disegnati direttamente dall'autore Tite Kubo.