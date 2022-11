Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08, trailer e data di uscita: dolorose conseguenze

La guerra tra il Gotei 13 e gli invasori Sternritter è finita con una clamorosa disfatta per i difensori della Soul Society. Numerosi Shinigami sono morti e persino il Comandante Generale Genryusai Shigekuni Yamamoto è caduto in battaglia. Cosa accadrà ora in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08?

Nemmeno l'intervento di Kurosaki Ichigo nel settimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War è stato sufficiente per fermare l'invasione del Wandenreich. Vostra Maestà Yhwach si è rivelato un avversario fin troppo potente e solamente la fortuna ha permesso a Ichigo di sopravvivere.

L'esercito dei Quincy, che aveva ormai definitivamente messo in ginocchio il Seireitei, è stato infatti costretto a battere in ritirata poiché era stato raggiunto il tempo limite per la permanenza nella Soul Society. A contribuire a ciò, è stato l'intervento di Sosuke Aizen.

Prima di vedere fuggire i suoi avversari, Ichigo è stato accecato da una clamorosa rivelazione. A quanto pare, il passato di Kurosaki è ancora avvolto nel mistero. Quale segreto nascondeva sua madre e perché Yhwach ha affermato di essere suo padre?

Ichigo dovrà far fronte anche a un'altra catastrofe. La sua Zanpakuto è stata distrutta dall'attacco di Haschwalth. Come potrà combattere senza la sua preziosa Zangetsu? Il Gotei 13 ha subito dolorose perdite, ma in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 la Soul Society dovrà immediatamente riorganizzare le forze: Yhwach ha infatti promesso di tornare al più presto. I protagonisti di Bleach dovranno liberare Aizen?