Bleach Thousand Year Blood War 1x09: l'entrata in scena di una 'nuova' Shinigami

L'invasione della Soul Society da parte dei Quincy guidati da Yhwach ha messo a dura prova molti degli Shinigami, persino i migliori del Gotei 13. Nel nono episodio di Bleach: Thousand Year Blood War Ichigo ha iniziato un periodo di riposo e addestramento in vista del ritorno sul campo, facendo la conoscenza di una Shinigami mai vista prima.

Per prepararsi meglio a contrastare la straordinaria potenza offensiva dimostrata dai Quincy, è nata la Divisione Zero, un gruppo che può vantate i cinque combattenti più abili, e anche piuttosto stravaganti. Si tratta di cinque Shinigami, e Ichigo è intenzionato a conoscerli tutti. Recandosi nel palazzo di Kirio Hikifune insieme a Renji, il protagonista viene accolto da una donna paffuta che si offre immediatamente di preparare degli eccezionali manicaretti.

Come potete vedere però dalla clip riportata in fondo alla pagina, la donna torna dai due Shinigami con un aspetto totalmente diverso, più snello e che accentua di molto le sue curve. La stessa Kirio, denominata il Re del Grano, spiega che mentre cucina utilizza tutta la sua energia spirituale, un investimento che le fa perdere molto peso. Una presentazione senza dubbio esilarante e che ha anticipato solo una delle tante sorprese che i membri della Divisione Zero hanno in serbo.

Ecco le immagini preview dell'episodio 1x10 di Bleach: Thousand Year Blood War, e vi lasciamo alle parole dei designer dell'anime.