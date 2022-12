Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09, immagini e anteprima: dalla Divisione Zero

La Soul Society è sopravvissuta all'invasione del Wandenreich, ma solo grazie allo zampino di un vecchio nemico. Presto l'esercito di Yhwach tornerà all'attacco, ci si chiede tuttavia come potranno resistere gli Shinigami ora che il Comandante Yamamoto è morto e che i più forti guerrieri del Gotei 13 sono stati messi al tappeto.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 Ichigo affronta le conseguenze della violenta battaglia contro gli Sternritter. Il Sostituto Shinigami viene informato che fortunatamente Rukia, Renji, Byakuya e Zaraki sono in vita, anche se questi ultimi due difficilmente potranno tornare allo stato di un tempo. Di contro, purtroppo la Zanpakuto distrutta da Haschwalth non può più essere riparata in alcun modo.

Mentre il Gotei 13 cerca di riorganizzare le poche forze sopravvissute, il Seireitei accoglie nuovi ospiti. In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 arriva la Divisione Zero, la Guardia Reale che si occupa della difesa del Re degli Spettri in persona. Questi cinque guerrieri, che possiedono una forza superiore a quella dell'intero Gotei 13, prendono con sé Ichigo, Rukia, Renji e Byakuya e fanno ritorno al Palazzo Reale.

Nelle prime immagini di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 vediamo Renji nuovamente sveglio, già pronto a discutere con Ichigo, e un primo piano di Tenjiro Kirinji e Kirio Hikifune della Divisione Zero. Saranno loro due i primi a dare accoglienza agli amati protagonisti di Bleach al Palazzo Reale.