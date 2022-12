Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09: al Palazzo Reale nelle immagini anteprima

La Soul Society è stata miseramente sconfitta dagli Sternritter guidati da Yhwach e se non fosse stato per l'inganno di Sosuke Aizen il Seireitei sarebbe definitivamente caduto. I Soul Reaper sono ora costretti a leccarsi le ferite, senza più una guida e alcuni dei migliori guerrieri. Cosa accadrà in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09?

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 Ichigo ha scoperto che la sua Zanpakuto è irreparabile e che dunque non è più in possesso di una spada per tornare a combattere i Quincy. Come se ciò non bastasse, il Sostituto Shinigami è scioccato per le parole pronunciate da Yhwach, che lo ha indicato come un figlio nato nell'oscurità.

Rukia e Renji sono ancora vivi, come anche Byakuya e Zaraki. Tutti loro sono tuttavia gravemente e non sono assolutamente in grado di ristabilirsi con cure normali. Il pilastro Tenchure si abbatte tuttavia sulla Soul Society, portando con sé la segretissima Divisione Zero, distaccamento reale composto da cinque, potentissimi guerrieri che si occupano in prima persona della difesa del Palazzo del Re.

Nell'anteprima di Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 vediamo che Ichigo, Renji, Rukia e Byakuya visiteranno il Palazzo Reale, un luogo che nessuno ha mai visitato e che Sosuke Aizen voleva assolutamente raggiungere per i suoi loschi scopi. I quattro Shinigami verranno presi in cura dai cinque della Divisione Zero, strambi ma assurdamente potenti.