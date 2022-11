Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09, trailer e data di uscita: il Palazzo Reale

Sul punto di trionfare i Quincy sono stati costretti a ritirarsi. Tuttavia non ci vorrà molto prima che Yhwach torni nella Soul Society per reclamare la vittoria finale. Riuscirà il Gotei 13 a riorganizzare le sue forze e reagire alla prossima invasione del Wandenreich? Scopriamo cosa accadrà nell'anteprima di Bleach: Thousand Year Blood War 1x09.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x08 il Seireitei ha accolto la Divisione 0, accorsa sul luogo attraverso il pilastro da trasporto conosciuto come Tenchuren. I cinque comandanti della Guardia Reale vantano una forza prodigiosa che pare sia superiore addirittura a quella di tutto il Gotei 13. Ma allora perché non sono intervenuti prima? La Divisione 0 ha il compito esclusivo di proteggere il Re degli Spettri e il Palazzo Reale, mentre la difesa del Seireitei è un compito del Gotei 13. A ogni modo, il quintetto ha reclamato la presenza di Ichigo, Renji, Rukia e Byakuya, questi ultimi tre ancora incoscienti a causa delle ferite riportate, al Palazzo Reale.

Nella nona puntata di Bleach: Thousand Year War Ichigo approfondirà la conoscenza dei cinque capitani della Divisione 0. Giunto al Palazzo Reale, per prima cosa Ichigo dovrà curare le sue ferite. A occuparsene sarà il capitano Tenjiro Kirinji con una particolare tecnica di guarigione.

Ma per quale motivo i quattro Shinigami sono stati portati al Palazzo Reale, un luogo che solamente chi possiede l'Oken può visitare, e quali sono le intenzioni del Re degli Spiriti? Prossimamente in Bleach Ichigo scoprirà ulteriori dettagli sul suo passato. Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 verrà trasmesso il 6 dicembre 2022.