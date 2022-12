Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10: la fine di una grande battaglia

Le forze del Wandenreich sono state costrette a ritirarsi dal Seireitei, ma la situazione è solo momentanea. Presto Yhwach lancerà l'attacco definitivo per prevenire il disastro la Soul Society sta cercando di ricostruire da zero le sue forze.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 il Central 46 nomina Shunsui Kyoraku nuovo Comandante Generale al posto di Genryusai Shigekuni Yamamoto, morto nello scontro con Yhwach. Il primo ordine dell'ex comandante dell'8a Divisione è quello di addestrare Kenpachi Zaraki nello Zanjutsu. A occuparsene è Retsu Unohana, di cui è emerso l'oscuro passato.

Nel decimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War prosegue la battaglia tra Unohana e Zaraki, uno scontro in cui si affrontano il vecchio e l'attuale Kenpachi. Il capitano della 4a Divisione, ricordando il primo incontro con il piccolo Zaraki, ammette i suoi peccati. È solamente colpa sua se Zaraki si è auto imposto dei limiti e non è riuscito a diventare più forte di quello che è attualmente.

Per abbattere questi limiti, Unohana infligge ripetutamente colpi mortali a Zaraki, solo per curarlo pochi istanti dopo con le sue abilità. Ogni volta che il Capitano dell'11a Divisione torna in vita diventa sempre più forte, fino ad arrivare a uccidere Unohana e vincere la sfida nel Muken.

Unohana muore felice di aver adempiuto i suoi doveri, mentre Kenpachi si dispera per la scomparsa della sua prima, degna rivale. Poco dopo, per la prima volta il capitano riesce ad ascoltare la voce della sua Zanpakuto.

Nel mentre, Ichigo e Renji hanno raggiunto il terzo castello del Palazzo Reale, l'Hooden. Qui, incontrano Oetsu Nimaiya della Divisione Zero. Egli è il creatore delle Zanpakuto ed è l'unico a poter riforgiare Zangetsu e Benimaru. Tuttavia, dopo le prime, folli presentazioni, Oetsu mette alla prova i due Shinigami. Solamente se riusciranno a dimostrarsi dei veri Soul Reaper avranno le loro Zanpakuto indietro. Renji vince la sfida, mentre Ichigo viene costretto ad abbandonare per sempre la Soul Society.