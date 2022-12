Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10, alla corte delle Zanpakuto nelle immagini preview

Scampata la disfatta totale contro il Wandenreich, la Soul Society riorganizza le sue forze. Ben presto Yhwach tornerà all'attacco e il Gotei 13 deve trovare un modo per resistere alla seconda invasione. Mentre Ichigo e Renji vengono richiamati dalla Divisione Zero, Zaraki Kenpachi viene coinvolto in un addestramento mortale.

Nell'episodio 374 di Bleach intitolato The Drop, Shunsui Kyoraku viene nominato il nuovo Comandante Generale del Gotei 13. Il suo primo ordine è quello di far addestrare Zaraki nello Zanjutsu dal primo Kenpachi, che non è altri che la Comandante della 4a Divisione. In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 scopriamo la verità su Unohana, che ai tempi del Gotei 13 originale era conosciuta per la sua brutalità e spietatezza.

Mentre Unohana e Zaraki combattono contendendosi il titolo di Kenpachi più forte, Ichigo e Renji vengono prima guariti e poi nutriti nel Kirinden e nel Gatonden. Kirio Hikifune avverte però i due Shinigami Il prossimo castello che visiteranno è quello di Oetsu Nimaiya, il più pericoloso della Divisione Zero.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 riprenderà il combattimento nel Muken tra Unohana e Kenpachi, che dalle immagini in anteprima dell'episodio vediamo gravemente feriti. Solamente uno tra i due comandanti del Gotei 13 uscirà vivo dallo scontro.

Le altre immagini preview coinvolgono Ichigo, Renji e Kon, visibilmente meravigliati. Oetsu Nimaiya si rivela infatti il più particolare tra i membri finora conosciuti della Divisione Zero. Ora che si trova al Palazzo Reale, Kurosaki riuscirà a salvare la sua Zanpakuto Zangetsu distrutta nel corso del combattimento contro gli Sternritter?