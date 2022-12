Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10, trailer e uscita: la grande battaglia

Dopo essere miracolosamente scampata alla sconfitta totale contro il Wandenreich, la Soul Society affronta un difficile processo di rifondazione. Il Gotei 13 ha un nuovo Comandante Generale, mentre due capitani arrivano alla resa dei conti. Nel mentre, in Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo affronta un viaggio nel Palazzo Reale.

L'ascesa della Divisione Zero nell'ottava puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War ha permesso a Ichigo, Renji, Rukia e Byakuya di arrivare nei territori inesplorati del Palazzo Reale, la dimora del Re degli Spettri. Ichigo e Renji sono i primi a ristabilirsi dalle ferite subite durante l'assalto degli Sternritter e dopo aver rifocillato anche lo stomaco, sono ora pronti a incontrare uno dei più temuti della Guardia Reale.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 Ichigo e Renji arriveranno alla corte di Oetsu Nimaiya, colui che ha creato le Zanpakuto. Considerando che la spada di Ichigo è stata distrutta nell'ultima battaglia, il Sostituto Shinigami avrà così modo di rimodellarla.

Nella Soul Society, è stato nominato un nuovo Comandante Generale. Il primo compito che Shunshui Kyoraku assegna i suoi è quello di addestrare Kenpachi Zaraki nell'uso dello Zanjitsu. Da ciò derivano numerosi pericoli, ma Zaraki è stato l'unico Capitano a uccidere ben tre Sternritter e ad arrivare alla corte di Yhwach.

A occuparsi dell'addestramento è Unohana, che può dunque vendicarsi per la ferita subita in passato. Lo scontro tra Kenpachi e Unohana cominciato in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x09 proseguirà nel prossimo episodio dell'anime. Da questa battaglia uscirà un solo sopravvissuto. La puntata 10 di Bleach: Thousand-Year Blood War farà il suo debutto il 13 dicembre 2022.