Bleach Thousand Year Blood War 1x11: il primo incontro dei genitori di Ichigo

Mentre Ichigo cerca di riprendersi dopo l'accesa, seppur breve, battaglia combattuta contro vostra maestà Yhwach, nell’episodio 1x11 di Bleach: Thousand Year Blood War è stato mostrato un flashback dedicato ai genitori del protagonista. Una sequenza in particolare ha fatto luce sul loro primo incontro.

In attesa di vedere come proseguirà il periodo di addestramento di Ichigo, guidato dalla consapevolezza di dover comprendere più a fondo sé stesso per sperare di riparare la propria Zanpakutuo, un salto nel passato ha rivelato dettagli fondamentali sulla famiglia Kurosaki. L’episodio mostra Isshin diretto alla città di Karakura per investigare sulla morte di diversi Shinigami. Il colpevole delle inspiegabili uccisioni si rivela Sosuke Aizen, il quale, intenzionato a condurre esperimenti sull’hollowificazione, riporta in vita uno Shinigami, trasformandolo in un potente Hollow che attacca Isshin.

Durante lo scontro però entra in scena Masaki, che non esita a sfoggiare le sue abilità da Quincy, riuscendo a stendere in un singolo colpo l’Hollow. Così i genitori di Ichigo si incontrano per la prima volta, alleandosi e coprendosi le spalle a vicenda. Nonostante Masaki fosse preoccupata di rivelare la sua natura di Quincy, Isshin non ha dimostrato il minimo astio o risentimento per quanto avvenuto. Il profondo legame tra i due era già nato in quei frenetici attimi sul campo di battaglia.

E voi siete rimasti colpiti dal primo incontro tra Isshin e Masaki Kurosaki? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo alla key visual pubblicata per il maxi episodio finale della prima stagione di Bleach: Thousand Year Blood War.