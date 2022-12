Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11, spoiler e immagini: le origini di Kurosaki

In questa prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War Kurosaki Ichigo è stato sconfitto sotto tutti i punti di vista. Il protagonista dai capelli color candeggina non ha solamente perduto la sua Zangetsu, ma ha anche visto andare in frantumi le sue convinzioni. Cosa nasconde il suo passato?

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 Ichigo si è recato nell'Hooden, dove ha incontrato il capitano della Divisione Zero Oetsu Nimaiya, l'unico a poter riparare la sua Zanpakuto. Tuttavia, a differenza dell'amico Abarai, Ichigo non è riuscito a superare la prova a cui era stato sottoposto e non è dunque riuscito a dimostrare di essere un fiero Shinigami. Nimaiya lo ha dunque ripudiato dal Palazzo Reale e dopo avergli negato la possibilità di fare ritorno nella Soul Society lo ha rispedito nel mondo umano.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11 Ichigo fa ritorno a casa, ritrovandosi sperduto dinanzi alla clinica di famiglia. Se davvero intende salvare i suoi compagni e la Soul Society, il Sostituto Shinigami deve necessariamente fare i conti con la sua vera identità, messa in dubbio dalle parole di Yhwach. Il leader del Wandenreich lo aveva infatti definito come uno dei suoi figli, dopo avergli visto usare una delle abilità dei Quincy. Davvero Ichigo è in qualche modo legato a coloro i quali furono sterminati dagli Shinigami?

Nelle immagini in anteprima del penultimo episodio della prima parte della Guerra Millenaria vediamo un giovane Isshin Kurosaki, e la mamma di Ichigo, Masaki Kurosaki. Oltre che i coniugi Kurosaki e loro figlio, nei frame preview vediamo anche Ryuken Ishida. Che cosa lega il Quincy alla famiglia di Ichigo? Vi salutiamo infine lasciandovi al poster speciale per l'ultimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War.