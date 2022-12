Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11, una storia dal passato: il primo incontro

Ichigo ha visto la sua Zanpakuto andare in frantumi in seguito alla battaglia mortale con Yhwach e i suoi sottoposti. Nessuno al Seireitei sembra in grado di poter riparare Zangetsu e l'unica speranza per il protagonista di Bleach pare essere il capitano Nimaiya della Divisione Zero, la guardia reale che protegge il Palazzo del Re.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 Nimaiya rifiuta di riparare Zangetsu, poiché Ichigo non è un degno Soul Reaper non essendo stato scelto da alcun Asauchi. Bandito dalla Soul Society, il Sostituto Shinigami è costretto a fare ritorno nel mondo umano.

Nell'undicesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo si ritrova improvvisamente davanti alla clinica di famiglia, ma prima che suo padre possa accoglierlo in casa fugge via in cerca di rifugio da Ikumi. Ben presto, tuttavia, suo padre lo raggiunge e lo mette di fronte alla realtà dei fatti. Ichigo scopre dunque il suo passato, che non appartiene né alla Soul Society, né al regno umano.

Attraverso un flashback, torniamo ai tempi in cui Isshin Shibai era il capitano della 10a Divisione del Gotei 13 e Hitsugaya il suo terzo seggio. Informato della morte di alcuni Soul Reaper, il capitano Isshin decide di partire in una missione solitaria nel mondo umano.

Intanto, viene raccontata anche la vera storia di Masaki Kurosaki, la mamma di Ichigo. La donna era una Quincy purosangue, accolta in casa Ishida come promessa sposa di Ryuken Ishida, il padre di Uryu.

Isshin individuò l'assassino dei Soul Reaper, che si rivelò essere un Black Hollow liberato da Sosuke Aizen, Gin Ichimaru e Kaname Tosen. Nel corso della battaglia fu tuttavia ferito a tradimento dai tre, nascosti nell'oscurità, e sopravvisse solamente grazie all'intervento di Masaki, accorsa sul luogo dello scontro dopo aver percepito il Reiatsu del capitano. Questo fu dunque il primo incontro tra lo Shinigami e la Quincy, i futuri genitori di Ichigo Kurosaki.