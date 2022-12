Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11, trailer e uscita: il ritorno a casa

La prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War sta per giungere a conclusione. La Soul Society è riuscita miracolosamente a sopravvivere all'invasione degli Sternritter, ma Yhwach tornerà presto per finire il lavoro. Mentre il Gotei 13 cerca di riorganizzarsi, Ichigo finisce nei guai.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x10 Zaraki ha infine trionfato su Unohana. Il Capitano della 4a Divisione, che un tempo si vantava del titolo di primo Kenpachi, è stato ucciso da quello della 11a Divisione. Così facendo, tuttavia, proprio come previsto dal nuovo Comandante Generale Shunsui Kyoraku, Zaraki Kenpachi è riuscito ad ascoltare la voce della sua Zanpakuto per la primissima volta.

Nel frattempo, al Palazzo Reale Ichigo e Renji hanno raggiunto l'Hooden, la casa di Oetsu Nimaiya, uno dei cinque capitani della Divisione Zero. Oetsu è colui che ha creato le Zanpakuto ed è l'unico al mondo in grado di riforgiare Zangetsu e Benimaru. Tuttavia, egli è tanto folle quanto perfido.

Nimaiya mette alla prova Renji e Ichigo, conducendo i due Shinigami in una camera oscura in cui devono affrontare degli Asauchi, versioni umanoidi delle Zanpakuto senza nome. Vincendo questa battaglia, i due dimostreranno di essere dei veri Soul Reaper e di meritare le loro Zanpakuto. Dopo una lunga battaglia, Renji riesce infine a trionfare, mentre Ichigo viene sconfitto e rimandato nel regno umano.

Nell'undicesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Kurosaki tornerà nell'ambulatorio di famiglia dopo diverso tempo. Riuscirà a fare ritorno nella Soul Society anche se gli è stato proibito? Il protagonista dai capelli color arancio dovrà affrontare se stesso e scoprire le sue origini per dimostrare di essere un vero, valoroso Shinigami.

L'11° puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War debutterà in streaming il 19 dicembre 2022. Vi ricordiamo che questo sarà il penultimo episodio del primo cour e che l'ultima puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War sarà uno speciale di un'ora.