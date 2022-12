Bleach Thousand Year Blood War 1x12: la ragione dietro la morte della madre di Ichigo

La parte finale della prima stagione di Bleach: Thousand Year Blood War si è conclusa con importanti rivelazioni sulle origini di Ichigo. Tornando a Karakura, il protagonista è venuta a conoscenza di dettagli fondamentali, che potrebbero aiutarlo a capire di più su sé stesso, tra cui anche il motivo dietro la morte di sua madre Masaki.

Oltre alle scoperte relative al primo incontro dei suoi genitori, e al fatto che Masaki era una Quincy, Ichigo è riuscito, infatti, a scoprire anche perché sia stata uccisa da un Hollow. In realtà, come spiega Isshin a suo figlio, Masaki sarebbe stata assolutamente in grado di contrastare la potenza di un Hollow come Grand Fisher, ma essendo stata privata dei suoi poteri di Quincy, nel corso della battaglia era rimasta senza difese.

Nonostante Masaki avesse ancora la possibilità di sfruttare il Blut Vene, quando Ichigo era ancora un bambino, la donna rimase poi senza alcuna capacità a causa del risveglio di Yhwach, che tornato dopo mille anni, decise di privare i Quincy di livello inferiore dei loro poteri. Così, Masaki morì nel tentativo di difendere suo figlio dall’attacco di un Hollow. Una rivelazione che rende molto probabile un nuovo scontro diretto tra Ichigo e Yhwach. Cosa ne pensate di questa scoperta? Ditecelo nei commenti.

Ecco l'illustrazione speciale dedicata a Masaki e Katagiri firmata da Tite Kubo, e vi lasciamo alle ipotesi riguardo ciò che vedremo nella seconda parte dell'anime.