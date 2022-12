Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12, la verità su quel giorno infausto

Bleach: Thousand-Year Blood War si appresta ai saluti, con il primo cour giunto alla sua conclusione. Per il season finale dell'adattamento anime della Saga della Guerra Millenaria Studio Pierrot ha optato per un unico, maxi episodio suddiviso in due parti distinte. Nella prima prosegue la storia dei genitori di Ichigo Kurosaki.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x11 Isshin Shiba ha finalmente trovato il coraggio di rivelare la verità a suo figlio. Ichigo ha così scoperto di essere un Quincy, esattamente come l'amico Ishida e l'antagonista Yhwach.

Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12 riparte dal flashback su Isshin e Masaki Kurosaki. Tornato nella Soul Society, Isshin riporta quanto accaduto nel mondo umano al Comandante Genryusai Yamamoto. Il Capitano della 10a Divisione tralascia però la parte su Masaki e sui Quincy, in quanto affascinato dalla ragazza. Deciso a incontrarla di nuovo per ringraziarla, torna nel mondo umano.

Nel frattempo, Masaki si accorge che c'è qualcosa che non va da quando ha preso parte allo scontro con l'Hollow. La sua salute pare compromessa e quando torna nella dimora degli Ishida scopre la verità. Katagiri ha riferito alla madre di Ryuken Ishida quanto avvenuto quella notte. Il sangue puro dei Quincy è stato contaminato da quello degli Hollow e di lì a poco Masaki sviene. Sul suo petto è presente un Hollow Hole.

Mentre Ryu Ishida fugge assieme al corpo inerme di Masaki in cerca di una cura, il duo si imbatte in Isshin, che scopre dunque le condizioni in cui versa la ragazza che ha salvato la sua vita. A loro volta, il gruppetto viene avvicinato da Kisuke Urahara, il quale rivela di avere una cura.

Urahara rivela di aver compiuto ricerche sull'Hollowfication per oltre 100 anni e che l'unico modo per guarire Masaki è un grande sacrificio da parte di un diretto opposto di un Quincy. Un Soul Reaper deve rinunciare per sempre ai suoi poteri e abitare nel corpo di un Gigai. Senza riserve, Isshin accetta immediatamente per avere salva la vita della ragazza. Masaki è salva e Ryuken decide di lasciarla alle cure di Isshin, che non potrà più tornare nella Soul Society.

Tra i due scoppiò l'amore, ma il racconto di Isshin non finisce lì. Il padre di Ichigo spiega anche il motivo per cui nove anni prima morì Masaki. Fu il risveglio di Yhwach a causare la morte di Katagiri, madre di Uryu, che di Masaki. Per riappropiarsi dei propri poteri, il creatore dei Quincy decise infatti di sottrarre quelli di tutti i Gemischt Quincy, coloro i quali erano considerati impuri, attraverso un processo di selezione naturale denominato Auswahlen.