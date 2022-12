Bleach: Thousand-Year Blood War 1x13: l'addio a Zangetsu e il grande tradimento

L'ultima puntata in due parti di Bleach: Thousand-Year Blood War conclude le vicende del primo cour della saga finale dell'opera di Tite Kubo. Ichigo ha finalmente scoperto la verità sul sangue che scorre nelle sue vene e il modo in cui morì sua madre. Il protagonista è dunque deciso a tornare nella Soul Society per vendicarsi su Yhwach.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x12 Ichigo ha appreso dell'Auswahlen, il processo con cui, 900 anni dopo la sua rinascita e 90 anni dopo aver riacquisito il suo intelletto, Yhwach si riappropriò dei suoi poteri sottraendo quelli dei Gemischt Quincy, ossia i Quincy che a differenza degli Echt erano impuri. A causa del Re, che per poco non ha conquistato la Soul Society, le madri di Ichigo e di Uryu sono morte e consapevole della sua discendenza mista tra quella di un Soul Reaper, di un Quincy e di un Hollow, il Sostituto Shinigami intende fare ritorno nel mondo delle anime in cerca di vendetta.

Nel tredicesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo viene riportato nel Palazzo Reale. All'Hooden Oetsu Nimaiya lo rimette alla prova, ma questa volta Ichigo riesce a trovare il suo Asauchi. Nimaiya riforgerà dunque la sua Zanpakuto aiutato dalle sue assistenti.

Nel frattempo, alla Soul Society i capitani del Gotei 13 cercano di addestrare i loro uomini migliori nell'acquisire il Bankai. Presto avverrà la seconda invasione degli Sternritter e i Soul Reaper dovranno farsi trovare pronti.

Tornati all'Hooden, Ichigo scopre un'altra amara verità. A causa del sangue Quincy che scorre nelle sue vene, l'essere che pensava essere Zangetsu è in realtà l'incarnazione di Yhwach di mille anni prima. Egli stava in realtà trattenendo Kurosaki impedendogli di dispiegare il suo massimo potenziale da Shinigami. Ora che Zangetsu è stata riforgiata e l'incarnazione di Yhwach svanita, Ichigo sfodera la vera forma della sua Zanpakuto. Zangetsu è ora formata da due spade, una che denota i suoi poteri da Quincy e l'altra che denota quelli da Hollow.

Infine, l'episodio termina con un clamoroso cliffhanger. Haschwalth fa ritorno alla corte di Re Yhwach portando con sé un nuovo alleato. Uryu Ishida è passato dalla parte dei Quincy nella guerra contro la Soul Society. Bleach: Thousand-Year Blood War tornerà nel 2023 con il debutto della seconda sessione dell'anime.