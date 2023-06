Bleach: Thousand-Year Blood War parte 2 è in arrivo su Disney+: la data per l'Italia

Dieci, lunghi anni d'assenza hanno convinto Studio Pierrot ad adattare l'ultimo arco narrativo di Bleach. Nel 2022 ha fatto il suo debutto Bleach: Thousand-Year Blood War, anime su più cour che racconta la battaglia della Guerra Millenaria. La serie sta per tornare, ufficialmente anche in Italia.

A pochi giorni di distanza dall'annuncio dell'arrivo di Bleach: Thousand-Year Blood War su Disney+, che inspiegabilmente mancava in listino anche se la trasmissione originale risale all'ottobre 2022, la piattaforma streaming ha rilanciato la sua offerta. Anche la seconda parte della Guerra Millenaria non tarderà ad arrivare.

Attraverso i propri canali ufficiali, Disney+ Italia ha informato i propri abbonati che Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 2 farà presto il suo debutto. La data di uscita ufficiale è prevista per l'8 luglio, a distanza di soli 3 giorni dal rilascio degli episodi della prima parte.

Questa notizia, che solleva gli animi dei fan preoccupati, è stata accompagnata da un promo. Il trailer di Bleach: Thousand-Year Blood War 2 riprende il cliffhanger finale del cour precedente, in cui Uryu Ishida diventa il secondo in capo dell'armata di Yhwach ed anticipa alcuni degli avvenimenti a cui gli spettatori assisteranno. Dunque, i problemi in casa Disney+ sembrano essere stati risolti, con la trasmissione in streaming sulla piattaforma che seguirà quella televisiva giapponese in simulcast.