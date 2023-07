Bleach: Thousand Year Blood War Parte 2 si avvicina con questo poster

Bleach è il manga di Tite Kubo che ha segnato intere generazioni di lettori prima e di spettatori poi. La serie segue le avventure di Ichigo Kurosaki, un giovane ragazzo che acquisisce i poteri di uno shinigami, un essere spirituale che protegge il mondo dei vivi dal mondo dei morti. Il ritorno di Ichigo nel 2022 è avvenuto in grande stile.

Tuttavia, gli episodi della prima parte dell'anime Bleach: Thousand Year Blood War, che adatta la fase finale del manga, non è stata sufficiente per portare a termine la storia. E così, Studio Pierrot ha messo subito in piedi la produzione di una seconda parte, ormai in dirittura d'arrivo. Infatti su Disney+ sta per debuttare di nuovo Bleach: Thousand Year Blood War, con i nuovi episodi che si addentreranno in una nuova fase della Guerra Millenaria.

Ichigo è un protagonista affascinante e complesso che andrà incontro ad alcuni capovolgimenti nel suo mondo spirituale, scoprendo molte cose su sé stesso e sui propri poteri. Invece, Uryu Ishida è un altro personaggio importante in Bleach che durante la guerra ha ricoperto un ruolo diverso dal solito, visto che è un Quincy. Proprio questi due personaggi sono i protagonisti di un poster di Bleach: Thousand Year Blood War che fa scattare il conto alla rovescia.

L'anime infatti tornerà su Disney+ l'8 luglio e, stavolta, anche in italiano. L'immagine in bianco e nero mette fianco a fianco i volti dei due protagonisti della fazione degli shinigami e dei quincy, mentre un 6 colorato per metà di rosso, dal lato di Ichigo, e per metà di blu, dal lato di Uryu, campeggia al centro.