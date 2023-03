Bleach: Thousand-Year Blood War, la parte 2 si avvicina con il nuovo PV

Dieci, lunghi anni di attesa hanno portato all'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War nel corso della stagione autunnale del 2022. Studio Pierrot adatterà l'ultimo, spettacolare arco narrativo del manga di Tite Kubo in ben quattro cour separati, il secondo dei quali arriverà già quest'anno.

I primi 13 episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War hanno consacrato il ritorno di Kurosaki Ichigo e del progetto in produzione presso lo Studio Pierrot. La guerra tra la Soul Society e il Wandenreich di Yhwach non ha lasciato scampo ai combattenti del Gotei 13, che hanno persino dovuto salutare il loro Comandante Generale. Dopo una scoperta che ha del clamoroso, però, Ichigo è pronto a una nuova battaglia.

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War arriverà nel mese di luglio 2023 accompagnato da tanta azione. Secondo alcuni rumors, nella seconda parte di Bleach ci saranno intere puntate dedicate ai combattimenti.

In attesa di ulteriori informazioni in vista dell'uscita, il cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War viene spinto dal video musicale realizzato da Tatsuya Kitani, autore della opening "Scar" della prima parte. Il filmato promozionale si concentra sulla figura di Kurosaki Ichigo e mette in mostra alcune sequenze di azione, come quella leggendaria di Genryusai Shigekuni Yamamoto contro Yhwach.