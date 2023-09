Bleach: Thousand Year Blood War parte 2 si conclude con un super episodio di durata doppia

A fine 2022 è avvenuto il grande ritorno di Ichigo Kurosaki nel mondo degli anime. Dopo la conclusione avvenuta nel 2012, l'anime di Studio Pierrot si interruppe, lasciando incompiuta la storia del sostituto shinigami. Dopo un decennio, però, il progetto è tornato in auge per adattare l'ultimissima fase del manga, la Guerra Millenaria di Bleach.

Bleach: Thousand Year Blood War è l'adattamento animato di tutto ciò che accade dal volume 55 in poi del manga, con l'aggiunta e la variazione di alcune scene grazie al supporto del mangaka Tite Kubo. Battaglia dopo battaglia, i quincy hanno invaso la Soul Society sotto la guida di Yhwach, uno degli esseri più forti del regno spirituale. I protagonisti hanno provato a difendersi, ma senza ottenere troppe vittorie. Il secondo round però è stato più equilibrato, ma anche qui non mancano sorprese.

Questa seconda parte dell'anime sta però per concludersi, con la trasmissione destinata a concludersi a fine settembre. Tuttavia, lo farà con il botto. È stato infatti annunciato che Bleach: Thousand Year Blood War si concluderà con un episodio di un'ora, che vedrà la trasmissione degli episodi 25 e 26 senza stacchi. Un bel modo di concludere questa frangia di trasmissione, che sicuramente porterà con sé tante sorprese per gli spettatori e anche per i protagonisti dell'opera.



Insieme all'annuncio, sono state rivelate due nuove key visual dell'anime di Bleach: Thousand Year Blood War. Come si può vedere nel tweet in basso, nella prima c'è la fazione degli shinigami con Ichigo in primo piano, dall'altra invece i quincy con Uryu e Yhwach. Dopo gli episodi 25 e 26, non resterà che attendere la terza parte di Bleach: Thousand Year Blood War, sicuramente destinata al 2024.