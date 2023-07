Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2, a che ora sarà disponibile?

Bleach tornerà prossimamente sugli schermi con la seconda parte di Thousand-Year Blood War. Dopo la recente pubblicazione della prima parte su Disney+, i fan abbonati alla piattaforma streaming potranno presto fruire dei nuovi episodi in uscita.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 è in arrivo su Disney+ in Italia e in Europa mentre nel resto del mondo sarà distribuito da Hulu. La programmazione è prevista per l'8 luglio; tuttavia, è ancora sconosciuto l'orario in cui sarà disponibile in Italia.

Il debutto del nuovo adattamento anime è previsto esattamente tre giorni dopo la pubblicazione dei nuovi episodi della prima parte della serie tv, già disponibile sul servizio di streaming Disney+.

Il primo episodio della seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 sarà disponibile in streaming su Hulu alle 7:30 del mattino, ora del Pacifico, che in Italia corrisponde alle 16:30. Al momento non si sa ancora quando arriverà il doppiaggio in italiano, ma certamente i fan non dovranno attendere a lungo.

Dopo dieci lunghi anni, Bleach è tornato con nuovi episodi e nuovi adattamenti anime, tratti dal manga omonimo di Tite Kubo. I fan festeggiano la nuova serie della loro opera preferita attraverso elaborazioni personali: è il caso di questo cosplay di Inoue Orihime di Bleach durante la battaglia per la Guerra Millenaria che ha infiammato gli utenti di Instagram.