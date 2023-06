Bleach: Thousand-Year Blood War 2: le immagini in anteprima della premiere dell'anime

Le preoccupazioni dei fan sono state dissipate, l'8 luglio arriverà su Disney+ Italia Bleach: Thousand-Year Blood War Cour 2. Quando manca ancora qualche giorno alla premiere, in rete sono trapelate alcune immagini tratte dal primo episodio dell'anime di Studio Pierrot.

Bleach: Thousand-Year Blood War sta per arrivare in Italia, a quasi un anno dall'uscita originale. Prima dell'inizio della trasmissione del secondo cour, su Disney+ arriverà infatti la prima parte dell'adattamento della Saga della Guerra Millenaria. Mentre gli spettatori rivivono gli adrenalinici eventi dell'invasione della Soul Society da parte del Wandenreich, alcuni frame ci portano più avanti.

La seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War comincerà con la messa in onda dell'episodio 14, di cui in rete sono state pubblicate alcune immagini in anteprima assoluta. I frame, che potete osservare in calce all'articolo, ci portano tra i ranghi degli Sternritter al servizio di Yhwach. Uryu Ishida si è unito alle fila del Re del Wandenreich, di cui presto potrebbe diventare successore a causa della sua stirpe nobile. Una singola immagine è dedicata a Kurosaki Ichigo, impegnato in una conversazione con Ichibei Hyosube della Divisione Zero.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2 la razza dei Quincy proverà a risorgere grazie al leader Yhwach, che ha dichiarato guerra alla Soul Society. I Soul Reaper hanno già subito pesanti perdite, tra cui il Comandante Generale Yamamoto, ma Ichigo e gli altri sopravvissuti non sono ancora pronti a gettare la spugna.