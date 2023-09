Bleach: Thousand-Year Blood War 2: la scioccante scoperta del tradimento di un amico

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War ha raggiunto il suo momento chiave, quello da cui questa parte della storia trae il titolo. La separazione tra due grandi amici è ufficialmente avvenuta. Nel 21° episodio dell'anime di Studio Pierrot Kurosaki Ichigo ha scoperto del tradimento di uno dei suoi più cari amici.

Dopo una settimana di pausa, Bleach: Thousand-Year Blood War 2x22 sta per essere mandato in onda. Prima di andare avanti con la storia, però, è essenziale ripercorre quella separazione struggente e inaspettata per Ichigo.

In Bleach: TYBW 2x21 Kurosaki torna a combattere nella Soul Society facendo sfoggio del suo nuovo Shikai e dei poteri ottenuti attraverso un duro allenamento sotto la guida della Divisione Zero. Ma se da una parte questo suo ritorno dona speranza ai suoi alleati, dall'altra crea uno spiraglio fondamentale per la buona riuscita del piano di Yhwach.

Vostra Maestà, leader degli Sternritter, approfitta del ritorno di Ichigo per creare un ponte di collegamento con il Palazzo del Re delle Anime, dove intende dirigersi per porre fine alla guerra con i Soul Reaper e trionfare dopo uno scontro durato mille anni.

Mentre apre il collegamento con il Palazzo del Re delle Anime proprio sotto gli occhi di Ichigo, Yhwach viene fiancheggiato dai suoi due bracci destri, Jugram e il suo futuro erede Uryu Ishida. Osservando l'amico al fianco del suo nemico, il protagonista dai capelli arancio chiede spiegazioni. L'unica risposta che ottiene, tuttavia, è un attacco nei suoi confronti. Ichigo si è definitivamente separato da Ishida, che ha tradito la fiducia degli amici passando dall'altra parte dello schieramento. Qui vi spieghiamo il motivo del tradimento di Ishida in Bleach: TYBW, ma occhio agli spoiler!