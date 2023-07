Bleach: Thousand-Year Blood War 2x16, il bankai mai mostrato di Shinji Hirako

La seconda guerra tra Shinigami e Sternritter ha ufficialmente avuto inizio nel secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War. Mentre il capitano Hitsugaya combatte contro il suo stesso Hyorinmaru, dall'altro lato del campo di battaglia viene mostrato un bankai che finora non si era mai visto, quello di Shinji Hirako.

Già in Bleach: Thousand-Year Blood War 2x15 gli spettatori avevano intuito che questo adattamento della Guerra Millenaria non sarebbe stato fedele al 100%, ma nel successivo episodio se ne è avuta la conferma definitiva. Bleach: Thousand-Year Bloo War include scene originali realizzate direttamente con il contributo del maestro Tite Kubo.

Nel frattempo che Urahara trovi un metodo per recuperare i bankai derubati dagli Sternritter, Shinji viene circondato dai Quincy. Questi hanno già massacrato i sottoposti del Capitano della Quinta Compagnia del Gotei 13, che ha dunque finalmente modo di esibire il suo potere rimasto sopito per tutti questi anni. Ora che Shinji non è più circondato da alleati può sfoderare il suo bankai.

Il bankai di Shinji era stato mostrato in una novel di Bleach, ma mai nell'anime o nel manga, e che consiste in una sorta di fungo allucinogeno che confonde i nemici. Influenzati mentalmente dal Sakashima Yohoshima Happo Fusagari, i Quincy cominciano a uccidersi tra loro. Persino la Sternritter E Bambietta Basterbine viene colpita dal potere del bankai di Shinji, poi annullato grazie alla forza del Vollstanding.