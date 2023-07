Bleach: Thousand-Year Blood War 2x16: immagini e anteprima del piano di Urahara

Il palinsesto estivo 2023 ha aperto le porte al secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War, che senza perdersi in troppi patemi ha rilanciato la battaglia tra Shinigami e Sternritter. La Soul Society è nuovamente in pericolo, ma questa volta il Gotei 13 è pronto alla sfida.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x15 è esplosa la guerra, con il malvagio Yhwach che è tornato all'attacco. La Soul Society sembra essere apparentemente in svantaggio, con i più forti del Gotei 13 che hanno perso i loro bankai. Tuttavia, i Comandanti delle tredici divisioni hanno sviluppato nuove tecniche che gli permetteranno di affrontare ad armi pari gli invasori Sternritter.

La seconda invasione comincia con Toshihiro Hitsugaya che accompagnato da Matsumoto si erge contro Bazz-B. Tuttavia, quando lo Sternritter H si appresta a fare sul serio, Cang Du gli ricorda che i Quincy devono combattere contro i capitani a cui hanno sottratto il Bankai. Altrove, Soifon sfrutta la sua nuova tecnica contro BG9.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x16 proseguiranno questi due scontri, ma soprattutto verrà chiarito il clamoroso cliffhanger con cui la quindicesima puntata si interrompeva. Urahara sembra aver trovato un metodo per permettere ai capitani del Gotei 13 di riacquisire i propri Bankai, ma come sarà possibile ciò? Intitolato "The Fundamental Virulence", l'episodio in uscita il 22 luglio 2023 in simulcast streaming su Disney+ si mostra in anteprima nei frame che trovate in calce all'articolo.