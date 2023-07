Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17: un'attesa rivincita nelle immagini in anteprima

La battaglia tra Shinigami e Sternritter si è riaccesa in Bleach: Thousand-Year Blood War. L'esercito di Quincy guidato da Yhwach è pronto a mettere fine alla Soul Society, che però non si lascerà sconfiggere facilmente come successo in precedenza. Un epico combattimento attende gli spettatori.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x16 il Bankai di Shinji Hirako ha sorpreso la Sternritter E, la quale intendeva sfidare a duello il Capitano Sajin Komamura a cui aveva sottratto il Bankai durante il loro primo incontro. Se in un primo momento il Sakashima Yokoshima Happofusagari di Shinji sembrava essere efficace, con Bambietta Basterbine quasi sul punto di essere sconfitta, la situazione è stata ribaltata dal Quincy: Vollstanding.

Non più limitata dal Bankai di Komamura, tornato al legittimo proprietario grazie al piano di Urahara, Bambietta ha sfoderato il suo Vollstanding. Come vediamo dalle immagini in anteprima di Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 la Sternritter E metterà alle strette il Capitano della Quinta Compagnia del Gotei 13. Momo Hinamori interverrà per difendere il suo capo squadra, ma ciò non sarà sufficiente. Sarà il Capitano della 7a Compagnia Sajin Komamura a combattere Bambietta e prendersi un'attesa rivincita.

Altrove, lo Sternritter Jugram Haschwalth sfiderà il Capitano Shunsui Kyoraku, nonostante la barriera creata da Nanao Ise. Anche Ichigo Kurosaki avrà un ruolo in questo nuovo appuntamento con il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War.