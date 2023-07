Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17: la trasformazione finale di Sajin!

Oltre i 5 personaggi che potrebbero stravolgere la guerra in Bleach, un ruolo fondamentale potrebbe ricoprirlo anche Sajin che riuscirà a sbloccare a carissimo prezzo una nuova trasformazione!

La guerra tra la Soul Society e il Wandenreich non si ferma, con una sanguinosa battaglia tra gli shinigami e le truppe di Sternritter che ha già visto moltissimi caduti. Sajin si trova ad affrontare Bambietta. Il licantropo, per riuscire a vincere lo scontro, dovrà ricorrere ad una tecnica potentissima, ma che comporta effetti collaterali devastanti: si tratta della Tecnica di Umanizzazione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Questa abilità è peculiare del clan di lupi mannari di Komamura. Dopo aver sacrificato il proprio cuore, l'utilizzatore si trasforma in un guscio vuoto dalla forma umana, immortale e invulnerabile. Purtroppo, una volta utilizzata questa tecnica, il licantropo torna ad essere un normale lupo e perde tutti i poteri da shinigami.

Attraverso questo speciale potere riuscirà a sconfiggere Bambietta, riducendosi, tuttavia, in pessime condizioni. Per fortuna verrà tratto in salvo dai suoi subordinati, che stavano seguendo lo scontro. La guerra tra shinigami e Sternritter è tutt'altro che finita e tutti stanno aspettando l'entrata in campo di Ichigo.

La guerra tra shinigami e Sternritter è tutt'altro che finita e tutti stanno aspettando l'entrata in campo di Ichigo.