Bleach: Thousand-Year Blood War 2x18, uscita e immagini: tornano Rukia e Renji

La battaglia tra Quincy Sternritter e Shinigami della Soul Society è spietata e non lascerà scampo a una delle due fazioni. Nell'episodio 18 del secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War due grandi combattenti torneranno a sfidare le forze di Yhwach. Riecco Renji e Rukia nelle immagini in anteprima della prossima puntata.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 Sajin sfrutta la tecnica segreta dell'umanizzazione per sconfiggere Bambietta. Questa vittoria è tuttavia costata moltissimo al comandante, che difficilmente potrà tornare alla normalità nonostante la voglia di vendicare Yamamoto. Saranno altri a combattere per proteggere la Soul Society.

La prossima puntata di Bleach: Thousand-Year Blood War si intitolerà Rages at Ringside e uscirà sabato 5 agosto 2023, in simulcast streaming su Disney+. Come si evince dalle immagini leakkate in anteprima della puntata, al centro dell'attenzione ci sarà nuovamente lo Sternritter Mask De Masculine, il quale dopo aver sconfitto Madarame, Ayasegawa e Hisagi, viene sfidato da Kensei Muguruma e Rojuro Otoribashi.

Nel mentre, le forze del Gotei 13 continueranno a perdere colpi. I guerrieri a disposizione sono meno del 30% e il comandante supremo Kyoraku dovrà prendere provvedimenti. Arriveranno comunque i rinforzi. Nella scena post credit di Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 vediamo il potere di Ichigo, ma non sarà lui a combattere. Torneranno in scena Renji Abarai e Rukia Kuchiki.